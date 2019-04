Exclusief voor abonnees Michel krijgt 's avonds laat nog telefoontje 10 april 2019

Premier Charles Michel kreeg gisteravond laat nog telefoon van de Britse premier Theresa May over het uitstel van de brexitdatum. Michel zegt dat dat "een optie" is, maar "enkel als er solide waarborgen zijn voor de goede werking van de EU tijdens die verlenging". "De integriteit van de eenheidsmarkt blijft een absolute prioriteit, vandaag, morgen en overmorgen", zei hij.