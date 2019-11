Exclusief voor abonnees Michel kocht zijn eigen gestolen fiets terug 21 november 2019

Oud-premier Charles Michel kocht twee keer een gestolen fiets in de straten van Amsterdam. Met die anekdote begon hij zijn speech voor de professoren en studenten aan de Universiteit van Amsterdam. "Ik heb hier zes maanden gestudeerd als Erasmusstudent", sprak hij. "Ik heb veel leuke herinneringen aan deze stad. Toen ik hier aankwam, kocht ik bijvoorbeeld een gebruikte fiets. Twee weken later werd mijn fiets gestolen. Tot, een paar weken later, iemand me op straat een nieuwe tweedehands fiets aanbood. Mijn eigen fiets! Dus kocht ik dezelfde fiets twee keer. Vandaag wil ik jullie vragen: als iemand mijn oude fiets heeft, ik zou 'm een derde keer kopen."