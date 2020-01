Exclusief voor abonnees Michel houdt vast aan "dwaas" nucleair akkoord 10 januari 2020

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel verklaarde gisteren dat het internationale akkoord over het nucleaire programma van Iran een belangrijk instrument voor regionale stabiliteit blijft. In een telefoongesprek heeft hij de Iraanse president Hassan Rohani opgeroepen om "onomkeerbare daden" te vermijden. De Amerikaanse president Donald Trump had de Europeanen eergisteren nog opgeroepen om de "dwaze" kerndeal met Iran op te zeggen. Trump trok zijn land in 2018 terug uit het akkoord, waarin Iran in ruil voor de opheffing van economische sancties belooft geen atoomwapens te ontwikkelen.