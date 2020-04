Exclusief voor abonnees Michel D'Hooghe: "Misschien moet de UEFA eens naar Italiaanse artsen bellen?" 04 april 2020

Michel D'Hooghe schaart zich als voorzitter van de Medische Commissie van de FIFA niet achter UEFA-baas Aleksander Ceferin en zijn dreiging om België uit te sluiten van Europees voetbal. "Ik steun de Pro League voor de volle honderd procent. De gezondheid moet het halen van de economie. Dat is toch de evidentie zelve? Al onze bekwame virologen stellen dat publieke manifestaties als laatste zullen hervatten, dan kunnen we in de eerstkomende maanden niet veel verwachten van voetbalmatchen te organiseren. Ook trainingen of voetbal achter gesloten deuren mag men niet doen, want de spelers komen samen in kleedkamers." Volgens D'Hooghe heeft Ceferin zich te veel laten beïnvloeden door de leiders van de grote voetbalclubs in grote voetbalcompetities waar nog hogere financiële belangen op het spel staan. "Blijkbaar zijn ze bij de UEFA nog niet op de hoogte van de ernst van de situatie. Misschien moeten ze daar eens bellen naar de Italiaanse teamartsen of medische geschoolden?" (PDD/BF)

