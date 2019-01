Michael Vanthourenhout is genezen 31 januari 2019

00u00 0

Michael Vanthourenhout (25) is volledig hersteld van zijn voedselvergiftiging. De renner van Marlux-Bingoal reist vandaag met de Belgische selectie af naar Bogense voor het WK veldrijden. De zilveren medaille van vorig jaar kon de voorbije dagen weer voluit trainen. "Mijn lichaam was een beetje ontregeld, maar sinds dinsdag voel ik er niets meer van. Ik reed toen achter de brommer en gisteren deed ik nog een training in het Kluisbos. Door mijn forfait in Hoogerheide zakte ik wel naar plaats acht in de eindstand van de Wereldbeker. Dat kost me veel geld, maar daardoor ben ik nu wel iets frisser voor het WK." (DMM)