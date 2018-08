Michael Schumacher verlaat Zwitserland voor Mallorca 16 augustus 2018

Michael Schumacher (49) verlaat zijn woonst aan het meer in Genève voor een villa in Andratx, een dorp op twintig minuten rijden van Palma de Mallorca. Het optrekje, een zwaarbeveiligde bunker zeg maar, is goed voor een oppervlakte van zo'n 15.000 vierkante meter. Kostprijs: 30 miljoen euro. De vorige eigenaar was Florentino Pérez, voorzitter van Real Madrid. "Ik kan officieel bevestigen dat Michael Schumacher hier komt wonen en dat onze gemeente alles in gereedheid brengt om Michael Schumacher zo goed mogelijk te ontvangen", aldus Katia Rouarch, burgemeester van Andratx.

