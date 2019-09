Exclusief voor abonnees Michaël Pas is uitgedanst 30 september 2019

Nadat ze vorige week al een eerste keer hun (gebrek aan) danstalent konden etaleren, mochten de kandidaten van 'Dancing With the Stars' gisteren opnieuw hun beste dansbeentje voorzetten. Kelly Pfaff (42) en haar danspartner Andrei kroonden zich ook deze week tot de onbetwiste favorieten in het VIER-programma. Al maakte ook Viktor Verhulst (25) - vorige week nog laatste - een sterke indruk. Christoff (43) en Michaël Pas (53) verging het minder goed. Zij bengelden na het jurycommentaar onderaan met beiden 44 punten. Vooral voor Michaël een pijnlijke zaak. Nadat hij vorige week als voorlaatste eindigde, moest hij gisteren als eerste de wedstrijd verlaten. Al deed de ster uit 'Kulderzipken' dat wel met opgeheven hoofd. "Ik heb er enorm van genoten. Als ik er opnieuw aan zou beginnen, dan zou ik dat met evenveel enthousiasme doen." (IDR)

