Michael Jordan doneert 100 miljoen aan racismestrijd 06 juni 2020

NBA-legende Michael Jordan gaat 100 miljoen dollar (88,5 miljoen euro) vrijmaken voor organisaties die opkomen voor meer gelijkheid in de VS. Hij doet dit na de dood van George Floyd. "Tot het ingebakken racisme dat onze instellingen doet falen is uitgeroeid, blijven we vastbesloten de levens van de zwarte mensen te verbeteren."