Michael Jackson ONZE COLUMNISTE NADINE VAN DER LINDEN 02 maart 2019

Wat is dat toch, met die beroemde mensen? Ze hebben alles - talent, succes, geld - maar zelfs 'alles' is blijkbaar niet genoeg om de donkere kanten in toom te houden. Nu is het Michael Jackson bij wie we, tien jaar na zijn dood, het beeld moeten bijstellen. Ik volg mijn collega-journalisten die de documentaire 'Leaving Neverland' al bekeken: de getuigenissen van twee mannen die beweren door de ster te zijn misbruikt, komen rijkelijk laat, maar zijn te overtuigend om af te doen als vileine nonsens. Iets klopte niet, in Neverland.

