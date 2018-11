Michael Flatley komt naar België, maar zelf dansen doet hij niet 29 november 2018

Michael Flatley (60) draagt zijn bijnaam 'Lord of The Dance' nog altijd met veel trots, al danst de Ierse Amerikaan zelf niet mee in zijn show die in januari en februari naar België komt. "Enkel met mijn vrouw dans ik nog eens, want ik ben een hopeloze romanticus. (lacht) Er zit wel een hologram van mij in de voorstelling, én dat danst. Ik wist zelfs niet dat zoiets kon." De choreograaf bedacht pasjes voor 40 topperformers die binnenkort de show zullen stelen in Brussel, Hasselt, Gent, Antwerpen en Oostende. In 2016 lokte Flatleys show nog meer dan 25.000 toeschouwers in ons land. (KD)

