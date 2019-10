Exclusief voor abonnees Michael Douglas verzoent zich met probleemzoon Cameron 31 oktober 2019

De rust is teruggekeerd in de Amerikaanse acteursfamilie Douglas, want Kirk (102), Michael (75) en Cameron (40) hebben weer een hechte band. Dat bleek uit 'The Douglas Dynasty', een special van de Amerikaanse zender ABC over de carrières van de drie generaties acteurs. Toch was de situatie lang anders, een gevolg van Camerons zware drugsverslaving. Als 13-jarige voelde hij al dat hij tekortschoot in vergelijking met zijn vader, waarna hij begon te experimenteren met marihuana. Zijn druggebruik escaleerde: op zijn 25ste was al 11 keer naar rehab gestuurd.

