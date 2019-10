Exclusief voor abonnees Michael Douglas (75) en Catherine Zeta-Jones (50) trakteren zichzelf op nieuwe villa 05 oktober 2019

Vorige week woensdag was het dubbel feest bij Michael Douglas en Catherine Zeta-Jones. De geliefden verjaren op dezelfde dag en bliezen respectievelijk 75 en 50 kaarsjes uit. Het acteurskoppel vierde dat met een nieuw stulpje in de Amerikaanse staat New York. De statige georgiaanse villa uit 1930 telt acht slaapkamers, tien badkamers, een fitnessruimte, een hobbykamer en een binnenzwembad. In november zijn Michael en Catherine al 19 jaar getrouwd. Samen hebben ze twee kinderen: Dylan (19) en Carys (16).

