Michael Bloomberg voor het eerst in Amerikaans verkiezingsdebat 19 februari 2020

Multimiljardair Michael Bloomberg neemt vandaag voor het eerst deel aan een tv-debat tussen Democratische presidentskandidaten in Las Vegas. De 78-jarige oud-burgemeester van New York wil daar volgens zijn campagneteam graag laten zien dat hij "de beste kandidaat is om Donald Trump te verslaan".