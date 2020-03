Exclusief voor abonnees Michael Bloomberg trekt zich terug en steunt Biden 05 maart 2020

Hij spendeerde meer dan een half miljard dollar aan campagneadvertenties, maar die vertaalden zich op Super Tuesday niet in een mooi resultaat. Miljardair Michael Bloomberg (78) kon enkel winnen in het overzeese gebiedsdeel Amerikaans-Samoa en besloot gisteren dan ook uit de verkiezingsrace te stappen. De voormalige burgemeester van New York schaart zich nu - net als eerdere opgevers Amy Klobuchar en Pete Buttigieg - achter Joe Biden.

