Miangue over Miranda "Een spijkerharde leider" 04 juli 2018

00u00 0

Senna Miangue (21) trainde en speelde bij Inter samen met Miranda, vrijdag met Brazilië, tegenstander van de Rode Duivels. Hij vormt er een stevige defensieve tandem met Thiago Silva. "Een spijkerharde verdediger", zegt de linksachter van Standard. "Ook al lijkt het niet altijd zo. Hij pakt bovendien niet veel kaarten. Miranda praat veel op het veld en ernaast. Ik heb veel van hem geleerd, hij heeft me veel geholpen. Een echte leider, ook bij de Seleçao. Of Lukaku het moeilijk gaat hebben? (grijnst) Neen, ik denk het niet. Romelu is Romelu. Een monster. (FDZ)