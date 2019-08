Exclusief voor abonnees Mezgec de snelste in Polen 08 augustus 2019

00u00 0

Luka Mezgec heeft de vierde rit in de Ronde van Polen gewonnen. De Sloveen van Mitchelton-Scott was in een sprint op een licht hellende strook sneller dan Eduard Prades en Ben Swift. Voor Mezgec (31) is het zijn tweede ritzege in Polen, Pascal Ackermann blijft leider. De zes overgebleven ploegmaats van Bjorg Lambrecht bij Lotto-Fix ALL kwamen allemaal aan de start van de wedstrijd. "Bjorg had het graag zo gewild", klonk het. Wallays toonde zich in de vlucht van de dag. Net voor de finale waren er ook demarrages van Hagen en Vanhoucke. (DMM)