Mezdi geeft 'Timptation' op z'n donder 22 maart 2018

De temperatuur stijgt op 'Temptation Island' nu Tim zijn aanstaande verloofde Deborah heeft bedrogen met verleidster Cherish - een stap die hij aankondigde door zijn verliefdheid te vergelijken met klimop. Dat alle maskers plots wegvallen, is ook Mezdi niet ontgaan. Hij gaat langs bij Tim om hem aan zijn vele mooie beloftes tegenover 'zijn' Deborah te herinneren. "Wil je even wakker worden en nadenken, Tim? Zo behandel je toch geen vrouw?", klinkt het. Even later trekt Mezdi zelfs een lijn op het strand tussen Cherish en Tim. Maar wat hij ook probeert, Tim volgt alleen nog maar zijn hart. Of zijn broek, het is maar hoe je het bekijkt. Deborah lijkt het aan te voelen in het andere resort. Ze heeft geen vertrouwen meer in Tim nadat ze hem tijdens de kampvuurbeelden zag flirten met Cherish.

