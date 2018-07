Mexico vreest vooral... Coutinho 02 juli 2018

00u00 0

"De beste ploeg ter wereld." Juan Carlos Osorio, coach van de Mexicanen, spaarde zijn lof niet voor Brazilië. "Voor mij is Philippe Coutinho de beste Braziliaan. Hij is diegene die het verschil maakt en voor wie we moeten uitkijken." Toch wil Osorio blijven aanvallen. "Ik zie geen enkele reden om één van onze vijf aanvallende spelers in te ruilen voor een extra verdediger." Op Hector Moreno kan Osorio geen beroep doen. Hij is geel geschorst. Meer dan waarschijnlijk neemt Hugo Ayala zijn plek in. De verdediger van Tigres startte in de eerste wedstrijd van Mexico tegen Duitsland. (KTH/SJH)