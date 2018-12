Mexico bracht geen mirakel 47 Maithili Vanhille 22 december 2018

Zo hard je vooruit wil, zo hard kan het leven zijn. Maithili Vanhille was bekend in Vlaanderen. Het meisje was 11 jaar toen ze in 2016 een hersenstamtumor kreeg en de artsen haar nog 3 tot 9 maanden gaven. Een experimentele behandeling in Mexico, waarover nog steeds geen consensus is, kon dat leven nog bijna twee jaar rekken. Dertien keer ondernam ze de reis. Maar hoe meer de tijd verstreek, hoe vermoeider Maithili werd. Haar ouders en broer ook. In juni zei het meisje: nog één keer trek ik naar de andere kant van de wereld, voor mijn leven. Uiteindelijk koos Maithili, 13 jaar, er zelf voor om de behandeling te stoppen. Haar lichaam kon niet meer. Toch maakte ze plannen: ze wilde nog naar Spanje reizen, en in september opnieuw naar school. De ziekte haalde haar in. Op 1 augustus stierf Maithili. Na haar dood werd haar tumor gedoneerd aan de wetenschap. (CMA)

