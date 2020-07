Exclusief voor abonnees Mexicaanse linksachter op komst? 10 juli 2020

00u00 0

Is er nog een zitje vrij op de vlucht van Bogota naar Madrid, die op 19 juli de Genkse nieuwkomer Daniel Muñoz eindelijk richting België moet brengen? Dan kan ook Gerardo Arteaga meteen richting ons land reizen, als die van Mexico in Colombia geraakt tenminste. Racing Genk heeft volgens Mexicaanse bronnen verregaande interesse in Arteaga, een Mexicaanse linksachter van 21.

