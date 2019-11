Exclusief voor abonnees Mexicaanse agent die zoon El Chapo arresteerde, doorzeefd met 150 kogels 09 november 2019

00u00 0

De Mexicaanse agent die vorige maand betrokken was bij de arrestatie van de zoon van drugsbaron El Chapo, is woensdag geliquideerd met een kogelregen van 150 kogels. De moord vond plaats op klaarlichte dag, op een parkeerplaats bij een winkelcentrum in Culiacán, de hoofdstad van de Mexicaanse staat Sinaloa.

