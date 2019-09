Exclusief voor abonnees Mevrouw Vossen hekelt keuze van Clement 28 september 2019

Weer maar eens geen plaats voor Jelle Vossen (30) in de selectie van Club. Tot groot ongenoegen van zijn echtgenote, Audry Delvaux. Die uitte woensdag, toen manlief ook tegen Francs Borains 90 minuten moest toekijken, op Instragram al haar onvrede. "Het kost niets om iemand met respect te behandelen", postte ze die avond. Een boodschap waar ze gisteravond niet meer op wenste terug te komen, beseffend dat ze Vossen niet bepaald geholpen heeft met haar impulsieve, emotionele reactie. "Ik heb een heel moeilijke job", aldus Clement over de verzuchtingen van Audry. "Ik moet met 27 spelers en 15 mensen rondom het team werken. Als ik dan ook nog eens alle sociale media van hun vrouwen moet volgen, blijven er weinig uren over op een dag. Keuzes maken om spelers tevreden te houden, doe ik niet. Ze moeten overtuigd zijn van het gemeenschappelijke doel. Dat is het leven bij een topclub."

