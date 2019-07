Exclusief voor abonnees Mevrouw Van Aert Column | We willen weg 22 juli 2019

"Wout wordt hier met de allerbeste zorgen omringd in Pau. Zelf heb ik de eerste nacht bij hem mogen doorbrengen, omdat hij na zijn operatie nogal laat terug was op de kamer. De verpleegsters zagen er geen graten in, ze stelden het zelf voor. Keilief. En plezant voor ons allebei. De daaropvolgende nachten ben ik naar een hotel verhuisd. Deels ook voor mijn eigen comfort, want zo ideaal ligt een ziekenhuisbed nu ook weer niet. Voorts wijk ik geen meter van zijn zijde. 't Is niet dat hij zijn plan niet zou kunnen trekken, maar ik krijg het gewoon niet over mijn hart. Dus blijf ik, tot hij naar België wordt gerepatrieerd. Daarvoor staat het licht nog niet op groen. Maar we hopen vandaag positief nieuws te krijgen."

