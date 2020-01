Exclusief voor abonnees Mevrouw Timmers "2019 was niet goed, angst voor 2020" 02 januari 2020

00u00 0

Elle De Leeuw, de vrouw van zwemmer Pieter Timmers, luchtte haar hart op haar Instagram-pagina. De combinatie van een dochtertje Jutta (2) met slaapproblemen en een dubbele job als persverantwoordelijke van VTM en manager van haar man eist z'n tol. "Afscheid moeten nemen van mijn twee dierbaarste mensen. Gruwelijke nachten van 1 tot 2 uur slaap die na twee jaar eindelijk z'n tol hebben geëist. 2019 was geen goed jaar en 2020 boezemt me veel angst in. Het eerste deel dan toch."

