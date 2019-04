Exclusief voor abonnees Mevrouw Sergio Herman krijgt kritiek op Instagram Weinig likes voor tijger aan leiband 12 april 2019

Een Instagram-foto van Ellemieke Vermolen (42), de vrouw van topchef Sergio Herman, schiet bij veel van haar volgers in het verkeerde keelgat. Ellemieke verblijft momenteel in Miami, waar ze op de foto ging met het tijgerwelpje Airah. Hoe schattig het jonge beestje ook mag zijn, dat het dier aan de leiband hangt vinden vele volgers niet kunnen. "Deze keer zeker geen like, laat hem vrij", schrijft iemand boos onder de foto.

