Mevrouw de schepen Onze opinie 09 maart 2018

Gisteren bij het ontbijt. Jongeman leest de krant. 'Ah bon? Is het Internationale Vrouwendag vandaag?' Zijn toon verraadt meewarigheid. Suggereert overbodigheid. In zijn wereld, in zijn hoofd zijn jongens en meisjes volstrekt gelijkwaardig, maar gelukkig niet gelijk - er zitten borsten en billen aan, en dat vindt hij een onderscheid dat er mag zijn. Of er ook een Internationale Mannendag bestaat, vraagt hij. Zijn moeder zegt van ja. 'Wanneer valt die dan?', vraagt de zoon. 'Op alle andere dagen van het jaar', repliceert de moeder. Hij lacht. Die kende hij nog niet. Het is nochtans geen grap. Overbodig is Vrouwendag helaas nog steeds niet. Nog altijd wordt er gestreden voor de goede zaak. Gelijk loon voor gelijk werk, bijvoorbeeld. Soms ook voor een dubieuze zaak. Het recht om de hoofddoek te dragen in de les, bijvoorbeeld. Of om niet langer geconfronteerd te worden met een dikbuikige filmproducent in badjas als je diens hotelsuite betreedt voor een sollicitatie, nochtans bij je volle verstand en uit vrije wil. Veel minder dan mannen zijn vrouwen verantwoordelijk voor allerlei ellende in deze wereld. Veel vaker dan mannen zijn ze het slachtoffer van hoe de dingen lopen. Maar net niet zo vaak als ze zelf beweren in tijden van #MeToo. Denk ik dan als man op Mannendag - een van de 364 per jaar.

