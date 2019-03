Mevrouw crevits, Elke dag valt hier iemand uit 23 maart 2019

00u00 0

Mevrouw Crevits, ik ben één van uw leerkrachten. Vorig jaar werd ik met mijn boekenproject 'de klas van Immi',de eerste laureaat van de Koningin Paolaprijs voor het onderwijs. Ik schrik er niet voor terug om hard te werken en oplossingen te zoeken voor nieuwe uitdagingen. Ik heb woensdag niet gestaakt omdat ik dat ten opzichte van de ouders niet kan verantwoorden. Maar zoals vele collega's zie ook ik het fout lopen. Ik heb nu, naast 100% anderstalige peuters, twee kinderen van wie wij nu al weten/zien/voelen dat zij geen volledige kleuterloopbaan in het gewone onderwijs kunnen volbrengen. Die kindjes huilen na 6 maand nog dagelijks. Ze kunnen zich niet concentreren, ze kunnen zelfs geen twee seconden stilzitten. Ze voelen zich aan hun lot overgelaten, ondanks honderden aanpassingen die ik in mijn klas al deed voor hen. Ik kreeg nu van beide ouderparen de toestemming om de kinderen aan te melden voor observatie en onderzoek... Maar ik heb erbij moeten zeggen dat de wachtlijst voor het onderzoek alleen al 18 maanden is. Stel u voor dat mijn arts zou zeggen: 'Mevrouw, u heeft een knobbeltje in de borst maar pas over 18 maand kan onderzoek uitsluitsel brengen...' Ik heb collega's die niet meer toe komen aan lesgeven omdat ze constant bezig zijn met het blussen van brandjes tussen leerlingen die 'niet compatibel' zijn, maar wel ingeschreven worden omdat we 'geen bewijs' hebben. Of omdat de ouders weigeren het 'probleem' te zien. Mijn collega's komen zo in de problemen - vooral emotioneel dan. De afwezigheidsgraad ligt zo hoog dat er dit jaar nog geen dag voorbijging zonder dat iemand uitviel. Collega's kiezen halfweg het jaar voor deeltijds werken omdat de druk te groot wordt en ze niet willen crashen. Mevrouw de minister, we maken ons zorgen omdat we onze kinderen niet meer kunnen geven waar ze recht op hebben: aangepast onderwijs met voor de ene extra ondersteuning en de andere extra uitdagingen.

Katie Antjon

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen