Exclusief voor abonnees Meurisse eindwinnaar in Murcia 17 februari 2020

00u00 0

Xandro Meurisse (Circus-Wanty Gobert) heeft zich gekroond tot eindwinnaar in de Ronde van Murcia. De 28-jarige West-Vlaming haalde het voor Cerny (CCC) en Kämna (Bora-Hansgrohe). "Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik zo vroeg een resultaat kan neerzetten", aldus Meurisse. "Dat is te danken aan mijn Tour de France van vorig jaar. Ik ben zeer ontgoocheld dat we dit jaar niet naar de Tour mogen. Met dit resultaat bewijs ik dat we er onze plaats hadden." Circus-Wanty Gobert kreeg begin januari te horen dat het geen wildcard krijgt voor de Tour. Meurisse was vorig jaar met een 21ste plek de Belgische revelatie.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis