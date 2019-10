Exclusief voor abonnees Meunier vol lof over Clement 22 oktober 2019

Thomas Meunier gooide gisteren met bloemetjes op de persconferentie. Onder meer voor de 'fantastische' Brugse fans en voor spelmaker Hans Vanaken, die 'op elk moment het verschil kan maken'. Bovenal was hij lovend voor Philippe Clement, die destijds als assistent een grote bijdrage had toen Meunier tot rechtsachter werd omgeschoold: "Hij is een jonge trainer, die deel uitmaakt van de nieuwe generatie van onze coach (Tuchel), Guardiola, etc. Clement werkt op dezelfde manier: een goed management, veel psychologie en een moderne visie. Hij heeft alles om een heel grote trainer te worden."(TTV)