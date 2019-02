Meunier viert comeback bij PSG met winst én goal 27 februari 2019

Fijne terugkeer. Thomas Meunier heeft zijn eerste match na zijn hersenschudding gisteravond opgeleukt met een doelpunt tegen Dijon. De rechterflank zette in het slot de 3-0-eindstand op het bord. Ángel Di María nam de eerste twee treffers voor zijn rekening, Paris Saint-German kwam eigenlijk nooit in de problemen in kwartfinale van de Coup de France