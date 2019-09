Exclusief voor abonnees Meunier "Vertrek alleen voor perfecte transfer" 25 september 2019

De renaissance van Thomas Meunier. Na vier matchen op de bank startte de Rode Duivel tegen Real en Lyon in de basis. "Al had het door mijn contractsituatie (de overeenkomst van Meunier loopt na dit seizoen af, red.) nog erger kunnen zijn. Ik had zoals Adrien Rabiot op de tribune kunnen belanden." De flankverdediger staat zelfs open voor een verlengd verblijf in Parijs. "Ik vertrek alleen voor een perfecte transfer. Zo niet, blijf ik waar ik ben. Want ik heb - in tegenstelling tot mijn laatste jaar bij Club - nog niet het gevoel dat ik voldaan ben." Maar dan moet wel gesproken worden over een nieuwe overeenkomst. Meunier: "De onderhandelingen daarover zijn nog niet opgestart. Maar ik weet dat het snel kan gaan als beide partijen met elkaar door willen. We zullen daar later over praten, nu focus ik me op mijn prestaties." Te beginnen met de competitiematch vanavond tegen Reims. (VDVJ)

