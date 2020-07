Exclusief voor abonnees Meunier treedt niet meer aan voor PSG 13 juli 2020

De knoop is doorgehakt. Toch als we de reactie van Thomas Meunier op Twitter mogen geloven. De Rode Duivel reageerde op een tweet van Timothy Castagne, die met Atalanta PSG treft in de kwartfinale van de Champions League. "Zeg, we gaan mekaar dus mislopen?", vroeg Castagne. Het antwoord van Meunier, die voor Borussia Dortmund tekende en zijn contract niet met twee maanden verlengde bij PSG: "Spijtig genoeg wel." Meunier zal de voorbereiding starten bij zijn nieuwe club. (FDZ)