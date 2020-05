Exclusief voor abonnees Meunier pakt derde titel met PSG 02 mei 2020

Thomas Meunier is voor het derde jaar op rij kampioen van Frankrijk geworden met PSG. Nadat in Frankrijk dinsdag werd beslist dat de Ligue 1 niet meer zou hervatten, boog de Franse profliga zich donderdag over de afwikkeling van het huidige seizoen. Paris Saint-Germain werd uitgeroepen tot kampioen, de zevende titel in acht jaar tijd en de derde opeenvolgende voor onze landgenoot Thomas Meunier. (KDZ)