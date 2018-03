Meunier out met contractuur 15 maart 2018

Geen Thomas Meunier gisteren bij PSG tegen Angers (2-1). De rechtsachter liep dinsdag op training een contractuur op en zag zo zijn plaats weer ingepakt door zijn concurrent Dani Alves. De oefeninterland tegen Saoedi-Arabië, van dinsdag 27 maart, komt evenwel niet in gevaar voor Meunier, die afgelopen zaterdag tegen Metz nog fraai de score opende. Zonder de 21-voudige Rode Duivel kende PSG overigens een lastige wedstrijd. Al snel tot tien man herleid door de rode kaart van Thiago Motta in minuut zestien, bleef het Angers van Butelle (ex-Club) tot in de slotminuten aanklampen. De vroege doelpunten van Mbappé volstonden evenwel voor de overwinning. (NP)