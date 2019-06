Exclusief voor abonnees Meunier onhaalbaar voor Arsenal? 03 juni 2019

00u00 0

Arsenal twijfelt dan toch aan de haalbaarheid van Thomas Meunier. Coach Unai Emery had de Rode Duivel (27) er graag bij gehaald, als concurrent voor de met een blessure sukkelende Bellerin. Emery, die bij PSG samenwerkte met Meunier, zocht de voorbije weken meermaals contact. Alleen: door het verlies in de Europa League-finale moet Arsenal mogelijk zijn prioriteiten herzien. Er is de komende maanden, onder andere door de hoge loonlast, slechts een beperkt budget voorhanden. Meunier, die nog een jaar onder contract ligt, moet weg en kost 25 miljoen euro. Ook Man United volgt het dossier op de voet. Hij is er een back-upoptie. Meunier is een diehard Unitedfan. Deze winter woonde hij onder andere de uitmatch op Watford bij. Ook Youri Tielemans blijft op de radar van United, maar de club bewandelt ook andere pistes voor een bijkomende middenvelder. (KTH)

