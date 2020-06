Exclusief voor abonnees Meunier nog met PSG naar CL? Dan wil Dortmund geld 29 juni 2020

00u00 0

Het ziet er niet naar uit dat PSG en Borussia Dortmund snel een akkoord zullen bereiken over een 'huur' van Thomas Meunier (28). Gisteren liet Borussia-directeur Hans-Joachim Watzke verstaan dat de Rode Duivel de Final 8 van de Champions League mag spelen voor zijn ex-club PSG, als hij dat wil. "We moeten dan met onze Parijse collega's gewoon een akkoord bereiken over zaken als een contract voor twee maanden en de verzekering." Maar wat Watzke er niet bij zei, is dat Dortmund een bedrag vraagt voor die acht weken. Meuniers contract gaat namelijk in op 1 juli. Is PSG wel geneigd te betalen voor een verdediger die het net heeft laten gaan? En welk loon zou het dan betalen? Volgens l'Équipe is daar tussen PSG en de speler al over gepraat maar raakten ze het niet eens. Bovendien: wie draait op voor de kosten bij een ernstige blessure? Borussia wil dat PSG de verzekering op zich neemt, terwijl de Franse club dat eerder al weigerde voor spits Edinson Cavani. (VH)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen