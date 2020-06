Exclusief voor abonnees Meunier na vier seizoenen weg bij PSG 15 juni 2020

PSG is niet van plan het aflopende contract van Thomas Meunier (28) te verlengen. Dat laat Leonardo, de sportieve baas bij PSG, weten. Ook aanvoerder Thiago Silva (35) en doelpuntenmachine Edinson Cavani (33) moeten uitkijken naar een andere club. Meunier speelt sinds 2016 bij de Parijse club die hem destijds voor 6 miljoen euro weghaalde bij Club Brugge. De Rode Duivel werd de laatste drie seizoenen onafgebroken kampioen van Frankrijk. "Het zijn spelers die hun stempel op de geschiedenis van onze club hebben gedrukt", zei Leonardo. "Je vraagt je altijd af of je nog moet doorgaan met elkaar, maar misschien is het beter om het jaar te veel te vermijden." Leonardo sluit niet uit dat de aflopende contracten van de spelers nog kort verlengd worden om in augustus nog de Champions League-campagne af te werken. (KDZ)

