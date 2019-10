Exclusief voor abonnees Meunier mist Club en interlands 26 oktober 2019

Thomas Meunier staat noodgedwongen een maand aan de kant, door een hamstringletsel dat hij in de slotminuten tegen Club Brugge opliep. Tests wezen uit dat de Rode Duivel een klein scheurtje heeft. Hij raakt niet op tijd fit voor de return tegen Club Brugge in het Parc des Princes en mist ook de twee laatste EK-kwalificatieduels - in Rusland en thuis tegen Cyprus. (NP)