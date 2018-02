Meunier gaat door (en verdient 260.000 euro per maand) 07 februari 2018

00u00 0

Thomas Meunier staat dichter bij de Franse bekerfinale. Hij speelde in de achtste finale 90 minuten en won vlot met 1-4 in Sochaux. In afwezigheid van Neymar, die rust kreeg, scoorde Di María een hattrick. Nog dit: 'L'Equipe' maakte de spelerslonen uit de Ligue 1 bekend. Meunier prijkt op plaats 30, met een salaris van 260.000 euro bruto per maand. Neymar strijkt maandelijks liefst 3 miljoen op. (VDVJ)