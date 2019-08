Exclusief voor abonnees Meunier en Witsel schrijven Supercup bij op hun palmares 05 augustus 2019

Paris Saint-Germain heeft zijn negende Supercup beet, de zevende op rij. De Franse kampioen klopte in het Chinese Shenzhen bekerwinnaar Rennes met 2-1. Thomas Meunier begon in de basis en verliet tien minuten voor tijd het veld. Hunou bracht Rennes snel voor en PSG moest geduld hebben tot op het uur om de rollen om te draaien. Mbappé maakte gelijk, waarna Di Maria de Parijzenaars op 2-1 zette. Neymar moest geschorst toekijken vanuit de tribune. Voor PSG is het de negende keer dat het de Supercup in de wacht sleept - geen enkel Frans team doet beter.

