Meunier blesseert Hazard, die Bernabéu op krukken verlaat 27 november 2019

Van je landgenoten moet je het hebben. Tijdens Real Madrid-PSG was Thomas Meunier verantwoordelijk voor de vervroegde exit van Eden Hazard. Wanneer die wegdraaide in een onderling duel, kwam Meunier iets te laat. Een stevige tik, die ervoor zorgde dat zijn collega-Rode Duivel zijn voet verkeerd neerplantte op het veld. Hazards enkel boog door. Even probeerde hij nog verder te spelen, maar zonder succes. Hij moest geblesseerd naar de kant - Meunier zocht hem na de match nog op in de kleedkamer - en verliet het stadion op krukken en duidelijk met veel pijn. Vandaag worden foto's genomen en moet er meer duidelijkheid zijn over de ernst van de blessure. Binnen de club heerste er gisteren alvast grote ongerustheid. (NVK)

