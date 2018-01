Meunier, Benteke én Boyata aan het kanon 31 januari 2018

Gisteravond stonden Rode Duivels Thomas Meunier, Christian Benteke en Dedryck Boyata elk aan het kanon. Vooral de goal van Meunier in de halve finale van de Franse beker tegen Rennes was heerlijk. De rechtsachter van PSG nam de bal na een rush op de slof en zag zijn schot in de verste bovenhoek verdwijnen. PSG won met 2-3. Benteke kopte zijn tweede van het seizoen binnen voor Crystal Palace (1-1 tegen West Ham). En centrale verdediger Boyata scoorde voor Celtic tegen Hearts (3-1-winst). (NVK)