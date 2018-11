Meubelsector lijdt onder mooie zomer 06 november 2018

00u00 0

De Belgische meubelsector zal er nog een spurtje moeten uitpersen om een nieuwe omzetdaling te vermijden. Vorig jaar liep de omzet met 6% terug en die trend zette zich in het eerste semester van 2018 voort, met een nieuwe daling van 2,7%. Vooral woon-, kantoor- en winkelmeubilair lag minder goed in de markt, en halfweg dit jaar was er nog geen ommekeer in zicht. Voor keuken- en badkamermeubelen en slaapcomfort trad sinds begin dit jaar wel een herstel op.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN