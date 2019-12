Exclusief voor abonnees Mettepenningen "Roodhooft is aan het stoken" 30 december 2019

Jurgen Mettepenningen moest gisteren brandjes blussen. De manager van Pauwels Sauzen-Bingoal meldde 's avonds "dat alles uitgesproken was". Maar de man was uiteraard 'not amused' met het incident. Hij wees naar Christoph Roodhooft als de grote schuldige. "Schrijf maar op: hij is aan het stoken. Hij zou beter over zijn eigen ploeg babbelen en niet over mijn ploeg."

