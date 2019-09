Exclusief voor abonnees Mettepenningen overweegt om ploeg in 2020 niet meer te laten starten in VS Ondanks dubbele zege... 24 september 2019

00u00 0

Sportief waren de eerste wereldbekerwedstrijden een groot succes voor de ploeg van Jurgen Mettepenningen, maar financieel is Amerika een moeilijk verhaal. Zes renners en vijf man personeel twee weken naar de VS sturen, kost veel geld. "Meer dan 40.000 euro", zegt Mettepenningen. Ook al levert elke renner een persoonlijke bijdrage, het blijft een dure operatie. "En ik zie er het nut niet van in", zegt Mettepenningen. "De UCI en Peter Van Den Abeele leveren heel goed werk om het veldrijden vooruit te helpen, maar we moeten kunnen toegeven dat Amerika niet gebracht heeft wat ervan verwacht werd. Het grote publiek komt niet. En we koersen er tegen exact dezelfde renners als in Eeklo of Meulebeke. Dan vind ik het absurd om deze investering te doen: er is de kostprijs, maar ook fysieke belasting van de jetlag en de mentale opoffering van 14 lange dagen weg van huis. We moeten dit herevalueren. Ik wil graag de dialoog aangaan. Want op deze manier is de kans heel reëel dat wij volgend jaar thuisblijven met de ploeg." (BA)