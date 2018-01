Metroticket? Ik neem even mijn schoen 00u00 0

Naar aanleiding van de 90ste verjaardag van de Berlijnse U-bahn is een sneaker van Adidas gelanceerd waarmee je een ticketje voor de metro kan betalen. Op de tong van de schoen zit een officiële jaarkaart voor metro, tram en bus vastgestikt. Er zijn slechts 500 paar sneakers gemaakt en ze kosten 180 euro voor een paar. Een koopje, want een jaarabonnement kost normaal 760 euro. Je moet de schoenen dan wel dragen, want in een doos onder de arm is het vervoersbewijs niet geldig.

