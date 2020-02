Exclusief voor abonnees MeToo-onderzoek naar Jan Fabre zit in eindfase 29 februari 2020

Het onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag door kunstenaar Jan Fabre zit in een eindfase. In september 2018 publiceerden 20 (ex-)werknemers van vzw Troubleyn, Fabres dansgezelschap, een open brief. Op basis daarvan verhoorde het arbeidsauditoraat danseressen, getuigen, (ex-)werknemers en ook Fabre zelf. "Er zal binnenkort bekeken worden welke richting het dossier uitgaat en of er zal overgegaan worden tot vervolging of niet", zegt het arbeidsauditoraat.