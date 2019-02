Meteoriet stort neer in Cuba 04 februari 2019

00u00 0

In het westen van Cuba is een meteoriet ingeslagen. De inslag veroorzaakte een sterke explosie, die te horen was in verschillende gemeenten in de provincie Pinar del Río. Vele Cubanen deelden op sociale netwerken beelden en video's van de meteoriet. Die stortte neer rond 14 uur lokale tijd en dat ging gepaard met een lichtflits. Journalisten van de lokale tv-zender Tele Pinar publiceerden foto's waarop zwarte stenen te zien zijn, een vuist groot, die gevallen zijn in Viñales, een stad die ook bij toeristen in trek is. De verraste bewoners trokken de straat op, getuigde lokale mandataris Osmany Moseguí. Volgens hem raakte niemand gewond. Moseguí zegt dat de grootste steen tot "20 à 30 centimeter" groot was.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN