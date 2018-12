Metejoor brengt ode aan overleden vriend 20 december 2018

Zijn voorprogramma tijdens Niels Destadsbaders Sportpaleisconcert was recent nog een feest, maar nu raakt Metejoor de gevoelige snaar. Met 'Zo Mooi' brengt hij een eerbetoon aan zijn beste vriend die hij in 2016 verloor. Tim Gorris (32) - een ex-profvoetballer bij het Nederlandse Willem II Tilburg - stapte zelf uit het leven. "Op de top van de Mont Ventoux heb ik toen al mijn verdriet in een eerbetoon neergeschreven, op de tonen van James Arthurs 'Say You Won't Let Go'", vertelt Joris Van Rossem, Metejoors echte naam. Het nummer bestond twee jaar geleden dus al, maar komt nu pas uit. "Ik heb het dan wel geschreven als een eerbetoon aan Tim, het is een nummer voor iedereen die op dezelfde manier iemand verloren is - zo zijn er spijtig genoeg véél." Een opvallende stem in het nummer is die van zijn zus Lisa (foto), die we nog kennen van 'The Voice Van Vlaanderen' twee jaar geleden.

