17 april 2018

Vandaag beginnen we meteen zonnig. Bij momenten is er wel wat sluierbewolking, maar de zon kan daar vlot door raken. De meeste wolken hangen over het westen. Het wordt warm, met maxima van 18 graden aan zee tot 20 of 21 graden in het binnenland. Ondertussen waait er een zwakke tot matige wind uit het zuid-zuidwesten. Vanavond blijft het zo goed als helder, met hooguit wat sluierwolken. De temperaturen kunnen wel vlot dalen, maar het blijft vrij zacht bij minima tussen 3 graden in de Ardennen en 6 tot 8 graden in Vlaanderen. De wind waait vrij zwak uit zuidelijke richtingen. Wat lichte nevel is mogelijk tijdens de ochtenduren.

